USA, calano a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupazione

Le attese degli analisti erano di un aumento fino a 200 mila unità

(Teleborsa) - Scendono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 25 settembre, i "claims" sono risultati pari a 197 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto alle 198 mila della settimana precedente ed al di sotto delle 200 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 200.000 unità, in calo di 2.500 unità rispetto nella settimana precedente (202.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 17 settembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.701.000, in calo di 11.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.712.000)

Condividi

```