Stati Uniti, richieste sussidi disoccupazione calano più delle attese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 settembre, i "claims" sono risultati pari a 196 mila unità, in calo di 10.000 unità rispetto alle 206 mila della settimana precedente ed al di sotto delle 207 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 203.250 unità, in calo di 2.750 unità rispetto nella settimana precedente (206.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 5 settembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.730.000, in calo di 39.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.769.000) e sotto le 1.780.000 attese.

Condividi

```