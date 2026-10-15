Valtecne, OPA ValBlue BidCo: Consob sospende termini istruttori

(Teleborsa) - ValBlue BidCo, in relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Valtecne , ha reso noto che la CONSOB ha richiesto elementi informativi e documentali integrativi ai fini dell'approvazione del Documento di Offerta. La Commissione ha quindi comunicato che i termini istruttori per l'approvazione del Documento di Offerta rimarranno sospesi dalla data di ricezione della nota fino al completamento del quadro informativo, per un periodo non superiore a quindici giorni di calendario.

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