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Valtecne, OPA ValBlue BidCo: Consob sospende termini istruttori

Finanza
Valtecne, OPA ValBlue BidCo: Consob sospende termini istruttori
(Teleborsa) - ValBlue BidCo, in relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Valtecne, ha reso noto che la CONSOB ha richiesto elementi informativi e documentali integrativi ai fini dell'approvazione del Documento di Offerta. La Commissione ha quindi comunicato che i termini istruttori per l'approvazione del Documento di Offerta rimarranno sospesi dalla data di ricezione della nota fino al completamento del quadro informativo, per un periodo non superiore a quindici giorni di calendario.
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