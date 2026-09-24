Haiki+, Consob approva documento OPA SG Holding per delisting. Offerta al via il 5 ottobre

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’OPA volontaria promossa da SG Holding sulle azioni ordinarie di Haiki+ . L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Growth Milan.



L'Offerta ha ad oggetto massime 42.601.914 Azioni, pari al 32,25% del capitale sociale dell’Emittente in caso di integrale esercizio dei Warrant.



Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, avrà inizio il 5 ottobre 2026 e terminerà il 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “Periodo di Adesione”) ed eventuale Riapertura dei Termini.



Il 13 novembre 2026, quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 0,90 cum dividendo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).









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