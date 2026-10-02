Reway, OPA al via il 5 ottobre dopo pubblicazione del documento d'offerta

(Teleborsa) - L'offerente Rinova BidCo ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del documento di offerta, approvato da CONSOB, relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione della rete ferroviaria.



Il periodo di adesione, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 del 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre 2026 (estremi inclusi), e sarà dunque pari a 15 giorni di borsa aperta, salvo proroghe. L'offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo in denaro pari a 10,31 euro (cum dividend), che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 30 ottobre 2026, salvo proroghe.

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