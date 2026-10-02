Reway, OPA al via il 5 ottobre dopo pubblicazione del documento d'offerta
(Teleborsa) - L'offerente Rinova BidCo ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del documento di offerta, approvato da CONSOB, relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Reway Group, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione della rete ferroviaria.
Il periodo di adesione, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 del 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre 2026 (estremi inclusi), e sarà dunque pari a 15 giorni di borsa aperta, salvo proroghe. L'offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo in denaro pari a 10,31 euro (cum dividend), che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 30 ottobre 2026, salvo proroghe.
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