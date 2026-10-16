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/ Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,01% alle 13:00
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,01% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta in utile a 49.896,28 punti
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16 ottobre 2026 - 13.00
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Spunto rialzista dell'1,01% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 49.896,28 punti.
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