Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
30.608 +0,42%
Dow Jones 22:04
51.829 +0,93%
Londra 17:35
10.695 +0,14%
Francoforte 17:35
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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,86% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 51.986,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,86% alle 13:00
Risultato positivo dello 0,86% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 51.986,29 punti.
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