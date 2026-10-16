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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,82% alle 10:30
Il FTSE MIB allunga a 49.801,85 punti
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16 ottobre 2026 - 10.30
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