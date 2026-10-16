Milano 10:47
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Dow Jones 15-ott
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Francoforte: exploit di Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di Nordex
Ottima performance per il produttore di turbine eoliche, che scambia in rialzo del 14,63%.
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