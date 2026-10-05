Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di turbine eoliche, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Nordex è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società di energia eolica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,96 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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