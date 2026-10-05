Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di turbine eoliche , che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Nordex è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di energia eolica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,96 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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