Francoforte: performance negativa per Nordex
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di turbine eoliche, in flessione del 2,54% sui valori precedenti.
L'andamento di Nordex nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società di energia eolica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 34,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 35,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 34,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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