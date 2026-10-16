Londra: andamento rialzista per WPP

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding che fornisce servizi di comunicazione , che avanza bene del 2,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WPP più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di WPP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,153 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,246.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```