WPP nomina Tyler Turnbull CEO di WPP Creative

(Teleborsa) - WPP ha annunciato che Tyler Turnbull entrerà a far parte dell'azienda in qualità di CEO di WPP Creative all'inizio del 2027, succedendo a Jon Cook.



Turnbull arriva in WPP da McCann, dove attualmente ricopre il ruolo di Global CEO. Turnbull guiderà WPP Creative verso la sua prossima fase di sviluppo, rafforzando ulteriormente il legame tra i brand creativi più distintivi al mondo e le competenze senza pari di WPP in ambito media, dati, produzione, commercio e tecnologia, creando così un nuovo tipo di partner per la crescita nell'era dell'intelligenza artificiale.

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