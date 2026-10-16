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Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
Punta con decisione al rialzo la performance della piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con una variazione percentuale del 2,29%.
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