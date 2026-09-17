Parigi: risultato positivo per Renault
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese, con una variazione percentuale del 2,97%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Renault mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 29,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```