Milano 14:38
52.457 +0,94%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 14:38
10.781 +0,86%
Francoforte 14:38
25.782 +0,96%

Parigi: scambi al rialzo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Renault
Rialzo marcato per la casa automobilistica francese, che tratta in utile del 2,97% sui valori precedenti.
Condividi
```