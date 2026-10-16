Tesla tonica nel pre-market in scia alla presentazione della Roadster "volante"

Attesa in produzione nel 2028 dopo una lunga serie di rinvii

(Teleborsa) - Tesla si avvia verso una seduta all'insegna del denaro a Wall Street con il titolo che sale di oltre il 3% nel pre-market dopo che la casa automobilistica produttrice di veicoli elettrici ha presentato la Roadster di seconda generazione attesa da ben nove anni.



Questo modello innovativo, annunciato per la prima volta nel 2017 con l'obiettivo iniziale di arrivare sul mercato nel 2020, potrebbe entrare in produzione solo nel 2028 dopo una lunga serie di rinvii. Elon Musk ha presentato nella notte un prototipo della sportiva elettrica durante una diretta su X dal centro prove SpaceX di McGregor, in Texas, seguita da oltre 700mila spettatori.



Nel corso dell'evento, la Roadster ha compiuto una serie di manovre spettacolari rese possibili da un sistema di aspirazione, che mantiene la vettura aderente alla rampa, e da propulsori sviluppati insieme a SpaceX che sfruttano getti di gas ad alta pressione per controllarne i movimenti in volo.



"Quando affronti le curve sembra di violare le leggi della fisica", ha affermato Musk, che ha attribuito queste prestazioni all'integrazione delle tecnologie aerospaziali nella vettura.



La vettura ha inoltre compiuto un test di accelerazione da 0 a 60 miglia orarie, pari a circa 100 chilometri orari, in appena 0,81 secondi, un tempo che rappresenterebbe un record per un'auto teoricamente omologata per la circolazione stradale.



Secondo quanto annunciato, la velocità massima supererà i 370 chilometri orari, mentre l'autonomia dovrebbe andare oltre i 480 chilometri con una singola ricarica. Musk ha illustrato tre varianti del modello: Performance, Thrust e Rocket. Quest'ultima, monoposto e disponibile solo su invito, viene descritta come dotata di un vero e proprio sistema di volo completo. Al momento non sono stati comunicati i prezzi ufficiali, ma sul sito dedicato alle prenotazioni sono richiesti depositi di 50mila dollari per la versione Performance e di 250mila dollari per la Thrust, mentre la Rocket resta riservata a clienti selezionati.



Rispetto alle promesse formulate al momento del debutto del progetto, quando Tesla indicava un'autonomia di circa mille chilometri, restano ancora da chiarire sia le condizioni di omologazione sia le modalità di utilizzo su strada delle tecnologie mostrate durante la presentazione.



Musk ha comunque sottolineato che la nuova Roadster rappresenterà un'eccezione all'interno di una gamma Tesla sempre più orientata alla guida autonoma, mantenendo la natura di sportiva pensata per chi desidera ancora guidare personalmente l'auto.

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