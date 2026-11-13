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Attese positive per Tesla Motors

Finanza
Attese positive per Tesla Motors
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,69%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Tesla Motors suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 397,4 USD, con stop loss stimato in area 329,7 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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