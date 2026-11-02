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Tesla accelera in Portogallo: immatricolazioni in crescita del 186% a ottobre

Finanza
Tesla accelera in Portogallo: immatricolazioni in crescita del 186% a ottobre
(Teleborsa) - Tesla registra una forte accelerazione sul mercato automobilistico portoghese. A ottobre, il gruppo guidato da Elon Musk ha totalizzato 412 nuove immatricolazioni, con un incremento del 186,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il dato emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'associazione automobilistica portoghese ACAP.

Il bilancio dei primi dieci mesi del 2026 conferma la dinamica positiva: tra gennaio e ottobre Tesla ha registrato complessivamente 9.673 immatricolazioni in Portogallo, in aumento del 62,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Alla luce dei risultati il titolo Tesla Motors mostra un rialzo marcato e tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.
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