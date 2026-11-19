Forte interesse per Tesla Motors
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore automotive, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la sessione in utile dello 0,95% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Tesla Motors disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 383,7 USD, con stop loss stimato a quota 364,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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