Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Controllato progresso per indice spagnolo, che chiude in salita dello 0,77%.
Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19.375,8, mentre i supporti sono stimati a 19.227,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19.524,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)