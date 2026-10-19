Milano 11:35
49.130 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:36
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Francoforte 11:35
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Controllato progresso per indice spagnolo, che chiude in salita dello 0,77%.

Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19.375,8, mentre i supporti sono stimati a 19.227,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19.524,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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