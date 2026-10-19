Milano
11:39
49.131
-1,46%
Nasdaq
16-ott
29.188
-2,50%
Dow Jones
16-ott
52.002
-0,34%
Londra
11:39
10.790
-0,84%
Francoforte
11:39
25.349
-1,07%
Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 11.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,69%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,69%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 49.514,67 punti
In breve
,
Finanza
19 ottobre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,69%, dopo aver aperto a 49.514,67 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,67%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,61%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,49%
Argomenti trattati
Borsa
(1022)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,24%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,11%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,52%
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,64% alle 16:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,77% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,56% alle 16:00
Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,41%
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto