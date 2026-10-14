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Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,61%

Il FTSE MIB chiude a 49.753,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,61%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 49.753,84 punti.
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