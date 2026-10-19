Milano 11:39
49.131 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:39
10.790 -0,84%
Francoforte 11:39
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Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,90%

Il CAC40 avvia gli scambi a 7.885,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,90%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,9%), a quota 7.885,38 in apertura.
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