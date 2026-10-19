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Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,90%
Il CAC40 avvia gli scambi a 7.885,38 punti
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19 ottobre 2026 - 09.03
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L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,9%), a quota 7.885,38 in apertura.
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