Milano 17:35
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Nasdaq 18:11
30.953 -0,66%
Dow Jones 18:11
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,51%

Il CAC40 termina a 7.729,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,51%
Parigi porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 7.729,69 punti.
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