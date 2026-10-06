Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 17:46
31.328 +0,81%
Dow Jones 17:46
51.614 +0,68%
Londra 17:35
10.542 +0,42%
Francoforte 17:35
25.449 +0,77%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.865,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,40%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 7.865,07 punti.
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