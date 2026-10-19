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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,42%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.731,88 punti
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Finanza
19 ottobre 2026 - 09.20
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Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 3.731,88 punti.
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