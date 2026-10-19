Milano 11:40
49.147 -1,43%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:40
10.792 -0,83%
Francoforte 11:40
25.349 -1,07%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,42%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.731,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,42%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 3.731,88 punti.
Condividi
```