Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
29.951 -2,02%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 14-ott
10.725 +0,70%
Francoforte 14-ott
25.299 +0,15%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,70%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.724,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,70%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,70% e chiude a 10.724,86 punti.
Condividi
```