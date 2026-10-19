Milano 11:45
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Londra 11:46
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Forte interesse per freenet

Finanza
Forte interesse per freenet
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Rialzo marcato per il fornitore tedesco di servizi di telecomunicazione, tra i componenti del TecDAX, che archivia la sessione in utile dello 0,18% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 22,78 Euro, con stop loss individuato a livello 20,99 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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