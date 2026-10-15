Francoforte: scambi al rialzo per freenet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore tedesco di servizi di telecomunicazione , in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.



Il movimento di freenet , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le tendenza di medio periodo del gruppo di servizi digitali e televisivi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22,99 Euro. Supporto stimato a 22,67. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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