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Francoforte: scambi al rialzo per Elmos Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Elmos Semiconductor
Scambia in profit il produttore di semiconduttori per l'automotive, che lievita del 2,03%.
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