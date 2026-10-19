Francoforte: scambi in positivo per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di semiconduttori per l'automotive , che lievita del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di Elmos Semiconductor è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tedesca di microelettronica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 129 Euro con area di resistenza individuata a quota 132. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 127,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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