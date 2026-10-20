Francoforte: calo per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di semiconduttori per l'automotive , che sta segnando un calo del 3,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Elmos Semiconductor rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca di microelettronica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 129,1 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 132,3, mentre il primo supporto è stimato a 125,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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