Londra: positiva la giornata per Glencore
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,84%, rispetto a -0,07% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario tecnico di Glencore mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,57 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,663. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,511.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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