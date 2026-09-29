Londra: positiva la giornata per Glencore

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,84%, rispetto a -0,07% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario tecnico di Glencore mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,57 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,663. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,511.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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