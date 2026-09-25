Londra: scambi al rialzo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Glencore , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,569 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,655. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,534.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```