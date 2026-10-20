Milano 13:44
48.579 -1,03%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:44
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Francoforte 13:44
25.148 -0,68%

Londra: andamento negativo per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Halma
Ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che presenta una flessione del 3,28%.
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