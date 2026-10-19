Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT , con una flessione del 2,86%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,27%, rispetto a +0,17% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'esame di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,11 Euro e primo supporto individuato a 61,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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