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Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,33%)

Il CAC40 scambia in avvio a 7.842,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,33%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,33%, dopo aver aperto a 7.842,33 punti.
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