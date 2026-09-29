Londra: risultato positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia mineraria , che avanza bene del 2,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario dell' azienda sudamericana estrattrice di rame si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,1 sterline. Prima resistenza a 37,44. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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