Londra: andamento rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,37 sterline con area di resistenza individuata a quota 37,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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