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Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,37 sterline con area di resistenza individuata a quota 37,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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