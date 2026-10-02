Londra: andamento rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,37 sterline con area di resistenza individuata a quota 37,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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