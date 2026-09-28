Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Francoforte 28-set
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Londra: calo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Antofagasta
Ribasso composto e controllato per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
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