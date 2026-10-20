Milano 13:39
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Nasdaq 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 13:39
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Francoforte 13:39
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Francoforte: in calo Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Infineon
Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione del 2,82% sui valori precedenti.
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