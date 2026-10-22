Milano 12:11
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Dow Jones 21-ott
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Londra 12:11
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Francoforte 12:10
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Francoforte: calo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Infineon
Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento del 2,86%.
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