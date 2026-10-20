Francoforte: positiva la giornata per TAG Immobilien
(Teleborsa) - Bene il gruppo immobiliare residenziale, con un rialzo dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TAG Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a +0,32% del MDAX).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,59. Il peggioramento della società tedesca di gestione immobiliare è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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