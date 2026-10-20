Francoforte: positiva la giornata per TAG Immobilien

(Teleborsa) - Bene il gruppo immobiliare residenziale , con un rialzo dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TAG Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a +0,32% del MDAX ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,59. Il peggioramento della società tedesca di gestione immobiliare è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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