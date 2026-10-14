Francoforte: brillante l'andamento di TAG Immobilien

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo immobiliare residenziale , che avanza bene del 3,41%.



La tendenza ad una settimana di TAG Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società tedesca di gestione immobiliare suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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