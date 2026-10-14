Francoforte: brillante l'andamento di TAG Immobilien
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo immobiliare residenziale, che avanza bene del 3,41%.
La tendenza ad una settimana di TAG Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società tedesca di gestione immobiliare suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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