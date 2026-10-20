In Italia la paura non è solo per i furti, si allarga il perimetro della sicurezza domestica





(Teleborsa) - Oltredi italiani hanno subito almeno un furto in casa, ed è per questo che l’della popolazione vuole sentirsi protetto da qualsiasi evento negativo che può accadere tra le mura domestiche: non solo su furti e rapine, ma anche incidenti, malesseri e malfunzionamenti. È la fotografia scattata dal 5° Rapporto ‘Il perimetro della sicurezza domestica’ realizzato dall’sulla Sicurezza della Casa.“La sicurezza domestica è un bene sempre più importante per gli italiani, le persone non chiedono più di essere tutelati soltanto da furti e rapine in abitazione, ma vogliono essere tutelati da qualsiasi pericolo interno alla casa, senza sentirsi barricati dentro. - ha spiegato, Direttrice di ricerca del Censis - Hanno capito che non è più sufficiente un solo dispositivo, ma è necessario un sistema e che le nuove tecnologie sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema della sicurezza domestica”.Secondo, Direttrice Marketing Verisure, “i bisogni di sicurezza degli italiani si stanno evolvendo nel tempo”, la casa resta il centro delle persone e la paura di un possibile furto è una delle paure principali. Allo stesso tempo “ci sono altre paure che emergono, come ad esempio la paura di essere aggrediti al di fuori delle mura domestiche”, da qui l’esigenza di allargare il perimetro di protezione, infatti “sempre più persone vorrebbero una protezione che cominci già dalla strada, dal giardino o dall’esterno. E proprio per rispondere a questa esigenza, a luglio abbiamo lanciato il nostro nuovo scudo perimetrale, un sensore perimetrale esterno che permette effettivamente la rilevazione delle intrusioni ancora prima che il ladro entri in casa”.Secondo lo studio oltre il 43% degli italiani colloca il furto in casa al primo posto tra i reati che ha paura di subire, quasi il 31,5% teme di essere vittima die quasi il 23% delle donne mette al primo posto la paura di subire una. Inoltre ad oggi le persone che vivono da sole sonoe tale condizione costituisce di per sé motivo di ansia e preoccupazione. Nasce così l’esigenza di volersi sentire protetti non solo dentro le mura domestiche, il 53% della popolazione infatti vuole sentirsi sicuro a partire dalla strada in cui abita e il 92% pensa sia importante rilevare con sensori perimetrali esterni collegati a telecamere un tentativo di furto o di intrusione prima che il ladro riesca ad entrare.