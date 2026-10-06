Navalmeccanica italiana e nuovo contesto globale: scenari e opportunità

la fotografia scattata dal brief CDP

(Teleborsa) - Alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche, delle nuove esigenze di sicurezza e difesa e delle trasformazioni dei mercati energetici, quale ruolo può giocare la navalmeccanica italiana nell’attuale scenario globale? Quali sono i punti di forza che sostengono il nostro posizionamento competitivo e quali le principali sfide per l’intera filiera? La transizione energetica, la digitalizzazione e i nuovi segmenti costituiscono reali opportunità per il settore?



Sono alcuni degli interrogativi al centro del nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali, Scenari e Impatto di CDP, che analizza l’evoluzione dell’industria navalmeccanica nel nuovo contesto internazionale, approfondendo il posizionamento dell’Italia, i fattori che ne sostengono la competitività e le principali direttrici di sviluppo di un comparto strategico per l’economia nazionale.



La filiera italiana presenta importanti punti di forza ma è chiamata a confrontarsi con uno scenario competitivo caratterizzato da un rinnovato attivismo industriale degli Stati Uniti, orientato a rafforzare la capacità produttiva domestica, e dall’upgrading tecnologico della Cina, che proietta Pechino verso segmenti caratterizzati da maggiore complessità e contenuto tecnologico.



In termini industriali, a tale scenario fa da contraltare la carenza di competenze tecniche e specialistiche che rischia di limitare sempre più la capacità produttiva e innovativa del settore.



Vi sono tuttavia significative opportunità di sviluppo per la navalmeccanica italiana quali la crescita della domanda nei comparti della difesa e delle tecnologie underwater, sostenute dall’aumento degli investimenti europei in sicurezza.



Inoltre, la decarbonizzazione delle flotte attualmente in corso contribuisce ad indirizzare i nuovi investimenti verso navi alimentate con combustibili alternativi, mentre cresce la diffusione di automazione e digitalizzazione nei cantieri e nelle navi, con effetti positivi su produttività, qualità dei processi e servizi ad alto valore aggiunto.

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