Commercio, furti con "spaccata" per 1 esercente su 3

(Teleborsa) - I furti "con spaccata", vale a dire con rottura della vetrina del negozio, sono i più temuti nel settore del commercio: un negoziante su tre (il 34,8%) percepisce un aumento di questo tipo di reati nel 2026, mentre nei pubblici esercizi la percentuale sale al 38,9%. E' quanto emerge da un’indagine di Confcommercio.



Oltre un terzo delle attività (34,8%) ha già subito un furto con spaccata e, tra queste, il 59,4% è stato colpito due o più volte. Un’impresa su due (49,9%) teme di subirla nei prossimi mesi e il 51,7% degli imprenditori è a conoscenza di casi ai danni di colleghi nella propria zona.



La maggior parte degli episodi di rottura di vetrine (85%) avviene quando l’attività è chiusa, ma si verificano episodi anche durante l’apertura.



Il 42,4% delle imprese ha sostenuto investimenti aggiuntivi per proteggersi dal fenomeno, spendendo in media 2.950 euro, soprattutto per videosorveglianza (74,6%), ma anche per vigilanza privata (29,8%) e serrande o porte blindate (29,5%).



"Le chiamiamo 'spaccate', ma dietro questa parola ci sono furti che provocano danni spesso sproporzionati rispetto al valore della refurtiva: vetrine distrutte, costose riparazioni e attività da rimettere in condizioni di lavorare. A questo si aggiungono la preoccupazione e il senso di vulnerabilità degli imprenditori", sottolinea la Vice Presidente di Confcommercio con delega alle Politiche della Legalità, della Sicurezza e dell'Etica d'impresa, Patrizia Di Dio.



L’82,3% dispone di una copertura assicurativa, totale o parziale, contro i danni provocati dalle spaccate. Impianti di videosorveglianza (49,7%) e maggior presenza delle forze dell’ordine (42,3%) sono le misure ritenute più efficaci per garantire la sicurezza del territorio.



(Foto: © rclassenlayouts / 123RF)

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