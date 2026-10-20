Londra: rosso per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che presenta una flessione del 2,59% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Polar Capital Technology Trust evidenzia un declino dei corsi verso area 6,171 sterline con prima area di resistenza vista a 6,274. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,136.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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