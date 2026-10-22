Londra: rosso per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Pressione sul fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta con una perdita del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Polar Capital Technology Trust mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,097 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,166. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```